Vendeva merce con marchi contraffatti, denunciato

I carabinieri continuano i controlli anticontraffazione nel centro di Senigallia

SENIGALLIA – I carabinieri della Stazione di Marzocca hanno denunciato un cittadino senegalese per commercio di prodotti con segni contraffatti e ricettazione.

L’uomo è stato notato dai militari nel primo pomeriggio di ieri, mentre si aggirava nelle vie del centro di Senigallia con uno zaino ed un sacchetto in plastica celeste. A quel punto i carabinieri hanno deciso di sottoporlo a controllo, ma l’uomo, alla vista delle uniformi, si è dato alla fuga per le vie limitrofe, nascondendo le borse all’interno di alcuni cassonetti per la raccolta differenziata. I militari lo hanno subito inseguito e poco dopo sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo.

Durante le attività di identificazione è emerso che l’uomo, un 36enne residente a Porto Recanati, stava vendendo illegalmente merce contraffatta, e per quel motivo si era dato alla fuga per sottrarsi al controllo dei Carabinieri. E’ stato lui a indicare ai militari il cassonetto dove aveva nascosto la merce illegale.

Nelle borse che erano state notate poco prima, erano contenuti 30 oggetti, tra capi di abbigliamento e accessori. In particolare i militari hanno trovato magliette, cappelli, cinture, borse da donna e abbigliamento da mare, tutti recanti i simboli di alcuni grandi marchi, ma falsi. Il materiale è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per vendita di prodotti con segni falsi e ricettazione. Inoltre nei suoi confronti è stato avviato il procedimento per l’emissione del foglio di via dal Comune di Senigallia.

