Un ferito in autostrada nello schianto tra un’auto ed un autoarticolato

FALCONARA – Un’auto ed un autoarticolato sono rimasti coinvolti, questa sera, poco prima delle ore 20, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia autostradale, in un incidente avvenuto lungo la corsia Nord dell’autostrada A-14, ad un chilometro dal casello di Ancona Nord.

Scattato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118.

Mentre i vigili del fuoco provvedevano a mettere in sicurezza la vettura coinvolta nello schianto la persona che si trovava alla guida veniva trasporta, con un’ambulanza, all’ospedale regionale di Torrette.

