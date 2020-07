Tre appuntamenti con la cultura ogni mercoledì al Castello di Mondolfo

MONDOLFO – Ben tre gli appuntamenti gratuiti a Mondolfo con la cultura e la tradizione che uno dei borghi più belli d’Italia offre ogni mercoledì a residenti e turisti sino al 31 agosto 2020. Il Castello di Mondolfo accoglie turisti, residenti e visitatori ogni mercoledì con tre speciali in notturna, per un viaggio evocativo fra Umanesimo e Rinascimento. Musei aperti, passeggiate guidate nella città fortificata sul mare, scoperta dell’armeria del castello i tre appuntamenti gratuiti promossi dagli assessorati alla cultura e turismo del Comune di Mondolfo con la collaborazione dei volontari dell’Archeoclub d’Italia.

Dalle ore 21 alle ore 24 Musei civici aperti, ad ingresso gratuito, al Complesso Monumentale di Sant’Agostino, per un viaggio nelle varie sezioni che propongono pagine di storia, folclore e tradizione locale. Alle ore 21,15 partenza delle Passeggiate al Castello, che porteranno a scoprire uno dei borghi più belli d’Italia, il castello mariniano, l’abitato antico racchiuso dalla duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio militare dell’architetto senese Francesco di Giorgio Martini. A partecipazione gratuita per le passeggiate al castello è indispensabile la prenotazione telefonando al 366.5608563 in orario di apertura dei Musei civici.

Ogni mercoledì, poi, un armigero in costumi medievali accoglierà visitatori e curiosi per spiegare all’Armeria del Castello sul lungomura di Via Vandali armi e tecniche di combattimento nel periodo di Transizione. Il ritrovo dei partecipanti per le Passeggiate al Castello è fissato appunto alle ore 21 presso il chiostro al Complesso Monumentale di S.Agostino, per partire poi alle 21,15 alla scoperta di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Per partecipare sarà necessario avere mascherina e gel igienizzante, così come la guida ad ogni partenza darà le informazioni che consentiranno a tutti i presenti di svolgere le escursioni in sicurezza. Per informazioni: tel. 366.5608563 (in orario apertura Musei) www.castellodimondolfo.it – www.comune.mondolfo.pu.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it