Sterpaglie in fiamme lungo una scarpata a Monte San Vito

MONTE SAN VITO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi – alle ore 12:30 – in via Perello, a Monte San Vito, per un incendio di sterpaglie sulla scarpata adiacente la strada.

La squadra dei vigili del fuoco, appena giunta sul posto ha spento le fiamme e bonificato l’area interessata dell’incendio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it