Stefano Foglietti non è più l’allenatore della Pallacanestro Senigallia

SENIGALLIA – Si separano le strade della Pallacanestro Senigallia e di coach Stefano Foglietti dopo tre anni di grandi soddisfazioni (in questi tre anni in stagione regolare vanta 41 vittorie in 78 partite), nei quali la Goldengas nel primo anno ha chiuso al quinto posto la stagione regolare per essere poi eliminata ai playoff da Salerno in tre gare. L’anno scorso ha conquistato la sesta posizione venendo poi eliminata ancora una volta da Salerno, ma in due gare di playoff. Nella stagione in corso, terminata anticipatamente per il coronavirus, la sua squadra lottava con tutte le forze per evitare i playout, togliendosi anche delle belle soddisfazioni come le vittorie esterne di Ancona e Chieti.

“Ringraziamo Stefano – si legge in una nota della società – per l’ottimo lavoro svolto in queste tre stagioni, chi indossa i nostri colori avrà sempre la nostra gratitudine. E’ bastato poco per apprezzare l’impegno e la sua professionalità. Grazie al suo operato sono arrivati ottimi risultati, pensiamo alle emozioni dei playoff del 2017 con Salerno, in una serie tiratissima. Abbiamo voluto concludere il rapporto ritenendo necessario dare nuovi stimoli alla piazza e all’ambiente. Da parte di tutta la società formuliamo un sincero in bocca al lupo per il seguito della sua carriera professionale.

“La società è già al lavoro per trovare il coach che avvicenderà Foglietti e anche sul piano dell’allestimento della squadra ferve l’attività dello staff dirigenziale, che punta alla conferma di gran parte dei giocatori di quest’anno.

“La società Pallacanestro Senigallia, al termine dell’ultimo Consiglio Direttivo, ha inoltre deciso tra le altre cose, di conferire a Matteo Manzoni, Team Manager della società, l’incarico esplorativo per incontrare le tante figure che possano avere a cuore le sorti della Pallacanestro a Senigallia.

“L’obiettivo è quello di trovare persone interessate ad una rifondazione dello staff dirigenziale della società, per allargare e dare nuova linfa alla gestione delle storica società senigalliese, da anni impegnata nei campionati nazionali di serie B”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it