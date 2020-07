Sopralluogo a Fano al cantiere di viale Piceno, già effettuati gli scavi per i due sottopassi ciclo-pedonali

FANO – Si è svolto oggi pomeriggio il sopralluogo al cantiere del comparto a destinazione mista “Viale Piceno 1” in zona Villa Uscenti lungo la Statale 16, nell’area in cui stanno prendendo forma importanti opere di urbanizzazione a servizio del quartiere.

Il sindaco Massimo Seri con il vicesindaco Cristian Fanesi, che è anche assessore all’Urbanistica, insieme con il dirigente del IV Settore arch. Adriano Giangolini e l’arch. Michele Adelizzi che segue l’esecuzione del Piano attuativo, hanno constatato lo stato di avanzamento dei lavori rispetto alla convenzione con il Comune.

Ad oggi risultano in fase avanzata la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione: il nuovo collettore fognario per le acque nere e la nuova condotta idrica su viale Piceno in sostituzione della precedente ormai insufficiente, la rotatoria sulla statale che immette al nuovo comparto e i due sottopassi ferroviari ciclo-pedonali, molto attesi dal quartiere, terminati i quali verrà messa mano anche all’area di verde attrezzato sul lato sud di via Magnanini.

“Tenevo particolarmente a visitare questo cantiere – spiega il sindaco Seri – perché ben 15 anni fa presentai una mozione a sostegno delle richieste dei residenti del quartiere, quando ero consigliere comunale. Oggi quello che allora era una speranza sta prendendo forma grazie anche all’impegno della proprietà, che sta tenendo fede a quanto definito in sede di convenzione, realizzando opere di urbanizzazione di forte impatto anche economico prima della costruzione dell’edificio che ospiterà un supermercato”.

La battaglia per gli abitanti del quartiere, che così hanno avranno quell’accesso diretto al mare di cui si è sentita sempre la mancanza e che li collegherà con Baia Metauro, è iniziata ancora prima degli atti consiliari che fecero inserire nell’attuale PRG la previsione di realizzazione dei due sottopassi ciclo-pedonali.

“È una battaglia che ho seguito fin dall’inizio del mio impegno politico insieme ai residenti – afferma il Vicesindaco Fanesi – e che poi, con la nascita del Partito democratico, è stata dal Pd e da me sempre portata avanti. Come amministratore ho il privilegio di vedere i frutti di quell’impegno e del lavoro di tanti in favore del quartiere di Villa Uscenti e dei suoi residenti”.

