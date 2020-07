Sanità e politica (Regione e Senigallia), l’on. Carlo Ciccioli a tutto campo

SENIGALLIA – Carlo Ciccioli, psichiatra, già parlamentare, è il portavoce regionale di Fratelli d’Italia. Con lui, sicuramente l’esponente politico marchigiano più longevo tra quelli in attività, abbiamo parlato di sanità, politica regionale e, ovviamente, elezioni a Senigallia. Questo, alla vigilia del Consiglio Grande di sabato mattina, organizzato dall’Amministrazione comunale, al quale prenderà parte anche il presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli.

“Rimane difficile – ha detto Ciccioli – comprendere come chi ha mal governato la sanità possa portare la propria esperienza. Inoltre chi si candida, nel centrosinistra, non ha programmi precisi in merito”.

“In Regione – ha aggiunto Carlo Ciccioli – si sente aria di cambiamento. Il Pd ha ucciso l’economia marchigiana ed è impensabile che i 5stelle accettino di aiutarli”.

Ed anche a Senigallia, per il portavoce regionale di Fratelli d’Italia “è ora di cambiare. Il centrodestra sta lavorando ad una coalizione allargata e solida, comprese aree del centrosinistra e della sinistra, ma indipendenti”.

QUI SOTTO il video:

