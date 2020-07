Posti i sigilli al night club riaperto irregolarmente

Nel locale di Montemarciano l’attività era proseguita nonostante un provvedimento di divieto di accesso all’interno per motivi di sicurezza

MONTEMARCIANO – Con un provvedimento del questore di Ancona sono stati posti i sigilli ad un night club di Montemarciano. Il provvedimento di sospensione delle attività, all’interno del locale, resterà in vigore per quindici giorni.

Dieci giorni fa il night club era stato già chiuso, nell’ambito delle attività di controllo volte ad accertare la sicurezza dei locali pubblici.

In quella circostanza personale del Commissariato, congiuntamente ad operatori della Polizia amministrativa della Questura di Ancona ed al personale specializzato del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, aveva effettuato una verifica nel locale notturno.

Dagli accertamenti era emersa una grave situazione di carenza, sotto diversi profili. In particolare, era stato rilevato che l’attività, su cui pendeva già un provvedimento di sospensione, veniva svolta, previa presentazione, presso il Comune di Montemarciano, di una dichiarazione non idonea per l’attività effettivamente esercitata all’interno del locale.

Le gravi violazioni accertate rendevano così necessaria l’applicazione, da parte del personale della Polizia e dei Vigili del Fuoco, della misura della sospensione dell’attività, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Secondo quanto si è appreso il night club era rimasto comunque in attività, accogliendo numerosi clienti, finché gli agenti del Commissariato di Senigallia, dopo un nuovo controllo, hanno segnalato la cosa al questore di Ancona, che ha emesso il provvedimento di sospensione delle attività all’interno del locale notturno per 15 giorni, apponendo i sigilli.

