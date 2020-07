Ogni sera 3 spettacoli in 1: Jazz & Swing, convivialità e tramonti a lume di candela

JESI – Accompagnato dalla colonna sonora LIVE di classici e rarità dello Swing, interpretati nel tempo da Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr, Diana Krall, Michael Bublé… “Swing à la carte” è un viaggio a tappe per i colli della Vallesina e per la costa, passando per gli scorci storici più suggestivi di Jesi e di Ancona.

Simone Grassi Swingset ha pensato questo tour estivo di spettacoli proprio come un racconto, in cui ogni ospite vivrà ogni sera un’esperienza ricca, diversa e rilassante, costituita da un mix di ingredienti unici:

– la bellezza del belvedere e delle architetture che caratterizzano la scena di ogni appuntamento;

– l’arte dell’accoglienza, gli speciali menu elaborati per la manifestazione, l’alta cucina e la maestria della cockteleria che saranno i sapori speciali di ogni vostra cena;

– infine lo Swing e il Jazz, proposti secondo le atmosfere coinvolgenti e ammalianti dello “story-telling” e del music club a lume di candela… sotto le stelle!

Ogni serata sarà quindi un’occasione unica da vivere in coppia o in amicizia – e del tutto in

sicurezza grazie agli ampi spazi sempre disponibili. La band è composta da alcuni dei più apprezzati musicisti jazz marchigiani in ambito nazionale. La cifra stilistica dello Swingset è inconfondibile: un motore Swing autentico, energico e brillante, speziato da un contributo jazzistico equilibrato e incisivo che di ogni brano rispetta e valorizza l’essenza, la forma canzone, l’eleganza delle armonie e le melodie del cantato.

Simone Grassi conduce lo spettacolo secondo l’arte del crooning, evocando le atmosfere delle celebri “saloon songs”, mescolando ritmi e stili tipici del talk show, dello stand-up e del monologo teatrale. Protagonista incontrastato dell’evento: lo Swing di tradizione americana (storie, personaggi e aneddoti annei…) proposto senza il folklore di ciuffo e bretelle, selezionando rarità e le più famose composizioni scritte tra gli anni ’30 e ’60 del secolo scorso: uno show appassionante per gli intenditori e incantevole per ogni platea.

SIMONE GRASSI SWINGSET

Simone Grassi: voce

Antonangelo Giudice: sax

Luca Pecchia: chitarra

Giordano Pietroni: contrabbasso​

IL PROGRAMMA:

~ Tutte le serate sono “sotto le stelle”, in caso di maltempo saranno posticipate a data da definire.

Erard e La Vecchia Pesca valuteranno invece se trasferire cena e spettacolo nei propri meravigliosi spazi interni.

Venerdì 31 luglio

Osteria del Vignaiolo/ Tenuta San Marcello

Via Melano, 30, 60030 San Marcello AN

Info & Prenotazioni: 0731267606 / 3384533075

Mercoledì 5 agosto

Guasco Caffé

Piazza San Francesco, 9 – Ancona

Info & Prenotazioni: 071 206773 / 339 2413416

insieme a

MATAS54 Pizza e Tagliere

Via Nicola Matas 54 – Ancona

Info & Prenotazioni: 071 9943040

Giovedì 6 agosto

Ristorante Erard

Contrada Busche, 2, Montecarotto – AN

Info & Prenotazioni: 0731 705042

Venerdì 7 agosto La Vecchia Pesca – Ristorante Palafitta

Via Flaminia s.n. (Torrette) – Ancona

Info & Prenotazioni: 071 888240

Sabato 8 agosto

Caffè del Teatro

Piazza della Repubblica, 10 – Jesi

Info & Prenotazioni: 0731 4363 / 339 866 0834

POSTI LIMITATI / PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Un grande ringraziamento va alla rete di impresa che insieme alle strutture ricettive hanno

disegnato la qualità e l’ospitalità di questa iniziativa, realizzata con risorse interamente private:

Donzelli Group Autoservizi

Radio Arancia Network

About Home Arredamenti

Tutti gli spettacoli saranno organizzati dalle strutture ospiti in osservanza alle direttive di sicurezza vigenti anti-Covid19.

INFO ONLINE: www.facebook.com/events/208879423741144

