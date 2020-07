Nuovo incidente nella notte alla Cesanella: finisce con l’auto contro due recinzioni

SENIGALLIA – Ennesimo incidente stradale, nella notte, poco dopo l’una, in via Canaletto, nel quartiere della Cesanella.

Per cause in via di accertamento, un extracomunitario ha prima urtato con la sua auto contro la recinzione della falegnameria Ramerini e, subito dopo, è finito sul muro esterno della vicina Saccaria, davanti al quale si trovava parcheggiata anche la vettura del custode dell’azienda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it