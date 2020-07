Nasconde la cocaina in una scarpa: quarantacinquenne arrestato a Corinaldo

CORINALDO – La notte scorsa i carabinieri della Stazione di Corinaldo hanno arrestato un uomo, classe ’75, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il 45enne è stato controllato alle 2:30 circa, a bordo di una Fiat Punto, mentre rientrava nella sua abitazione, a Corinaldo.

Durante le attività di identificazione l’uomo ha assunto un atteggiamento sospetto, pertanto i militari hanno deciso di procedere ad una perquisizione, per verificare se detenesse qualcosa di illecito.

Il controllo, svolto all’interno dell’auto, ha avuto esito negativo, ma mentre stava per essere conclusa quell’attività, prima di procedere alla perquisizione personale, il 45enne, sentendosi alle strette, ha confessato di detenere della droga nascosta tra i suoi capi di abbigliamento.

A quel punto ha tirato fuori da una scarpa un involucro in cellophane contenente 10,8 grammi di cocaina, che ha consegnato ai carabinieri. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio, e posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Questa mattina si è tenuta l’udienza, con rito direttissimo, presso il Tribunale di Ancona, al termine della quale il Giudice ha convalidato l’arresto.

