Nasce “Forza Italia – Civici per Senigallia”, nuovo gruppo in Consiglio comunale

SENIGALLIA – “Un unico gruppo consiliare per una nuova pagina politica senigalliese. Forza Italia e Unione Civica hanno oggi costituito, dandone formale comunicazione in Consiglio comunale, il nuovo gruppo “Forza Italia – Civici per Senigallia”. Lo annunciano ufficialmente i consiglieri comunali Luigi Rebecchini, Alan Canestrari e Roberto Paradisi.

“È il naturale epilogo – aggiungono – di una strettissima collaborazione e di una inossidabile unità di intenti che ha caratterizzato la massiccia attività politica di denuncia, controllo, di concreta costruzione progettuale di una alternativa alle sinistre di affari dei consiglieri comunali dei due distinti gruppi consiliari. Un punto di arrivo ma anche una nuova ripartenza con alcuni punti fermi: costruzione di una alternativa di governo, partecipazione alla vita politica di soggetti competenti e con riconosciute professionalità, coerenza e serietà in ogni battaglia politica.

“Capogruppo del neonato raggruppamento “Forza Italia – Civici per Senigallia” sarà Alan Canestrari”.

