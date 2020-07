“Metti una sera con… William Shakespeare”: domenica ai Giardini della Scuola Pascoli

SENIGALLIA – Dopo il lungo periodo di lontananza dalle scene la Compagnia Nuovo Melograno torna a esibirsi all’interno della programmazione estiva del Comune di Senigallia.

Si inizia domenica 12 luglio, alle ore 21,30 ai Giardini della Scuola Pascoli, con il reading letterario “Metti una sera con… William Shakespeare”. Gli aneddoti della vita del più grande drammaturgo di tutti i tempi sono intervallati dai suoi sonetti raggruppati per tematiche. Il tempo divoratore, la zittita musa, il sonno negato, la morte con il suo mesto rintocco e l’amore come faro fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai, quasi assumono le sembianze di personaggi che trasporteranno lo spettatore nella più intima coscienza di William Shakespeare. Il tutto accompagnato dalla musica dal vivo della cantante e musicista Pamela Lucciarini di Pesaro.

Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione da effettuare attraverso una delle seguenti modalità: prenotazioni e biglietti www.vivaticket.it o presso il Teatro La Fenice, il venerdì e sabato, dalle ore 17 alle ore 20. Sarà inoltre possibile prenotare e acquistare i biglietti eventualmente rimasti disponibili anche direttamente sul luogo dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio della manifestazione.

