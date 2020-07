Martedì sera a Senigallia recital e video-incontro con la scrittrice Dacia Maraini

SENIGALLIA – Martedì 14 luglio 2020, alle ore 21,30 presso i Giardini della Scuola Pascoli di Senigallia avrà luogo il Recital e video-incontro con Dacia Maraini …” PER DACIA…” un incontro interamente dedicato alla poetessa e scrittrice.

Da principio avverrà un collegamento on-line con un’intervista e l’incontro con il pubblico a cura di Mauro Pierfederici, seguirà il concerto monografico in cui verrà presentato un inedito racconto della scrittrice dedicato agli animali, drammatizzato con le voci recitanti degli attori Mauro Pierfederici e Alessio Messersì, con le musiche “Il Carnevale degli animali” ,atto unico per voce recitante ed ensemble, composte e dirette dal Maestro Roberta Silvestrini ed eseguite da un ensemble d’eccezione: ai sassofoni Massimo Mazzoni, ai due pianoforti Paolo Zannini e Elisa Bellavia, alle percussioni Giacomo Sebastianelli e agli effetti speciali e percussioni Gerardo Giorgini.

L’evento organizzato dal Comune di Senigallia, è in collaborazione con l’Associazione Musica Antica e Contemporanea, ingresso gratuito, ***in caso di cattivo tempo, lo spettacolo si terrà presso il teatro La Fenice di Senigallia.

Il concerto è organizzato secondo le disposizioni governative e regionali per gli spettacoli, pertanto il pubblico dovrà indossare la mascherina, i posti disponibili saranno distanziati, le persone in piedi non saranno consentite, dunque i posti saranno limitati, si accettano le prenotazioni:

vivaticket.it

Teatro La Fenice venerdì e sabato dalle 17.00 alle 20.00

Giardini Scuola Pascoli, un’ora prima dello spettacolo

