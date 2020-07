Maggi e Pergolesi: “Il M5S soffocato mortalmente tra due coalizioni”

“Precluso ogni possibilità di portare idee e persone del Movimento 5 Stelle al governo delle Marche”

ANCONA – Dai consiglieri regionali Romina Pergolesi e Gianni Maggi riceviamo: “Rivolgiamo un appello a tutti gli elettori del Movimento 5 Stelle e a quegli attivisti e portavoce che si sono sentiti traditi dalla incomprensibile decisione di partecipare alle prossime elezioni regionali senza aver permesso una preventiva verifica, in un confronto paritario con altre forze politiche, di possibili punti di convergenza che avrebbero potuto determinare la scelta di un candidato Presidente civico, fuori dalle nomenclature dei partiti, che avrebbe impedito di consegnare la nostra regione alla destra.

“Per questo chiediamo a coloro che si riconoscono nei principi delle 5 Stelle di prendere le distanze da una incomprensibile decisione non condivisa con gli iscritti che ha condannato il Movimento ad essere soffocato mortalmente tra le due coalizioni e precluso ogni possibilità di portare idee e persone del Movimento al governo delle Marche.

“Chiediamo di prendere le distanze e far sentire la propria voce in dissenso, come stanno già facendo in molti, per aprire un confronto che permetta di elaborare un programma concreto di governo, non velleitario di opposizione, che possa risolvere in modo efficace e rapido i problemi della popolazione di una regione colpita da un terremoto disastroso e da una pandemia devastante per la sua economia”.

