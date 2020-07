L’editore Renzo Todari ha presentato a Senigallia il TuttoGuida 2020

SENIGALLIA – Presentato il nuovo TuttoGuida 2020, la pubblicazione edita da Renzo Todari giunta quest’anno alla sua 33^ edizione. Un bel record che testimonia come questo prodotto editoriale, grazie alla sua qualità, sia capace di competere con le nuove tecnologie e soprattutto con il web, offrendo al territorio delle valli del Misa e del Nevola uno strumento agile, efficiente e utile per amministrazioni, cittadini e imprese.

Tutto Guida offre oltre 13 mila referenze, ordinate in 221 categorie facilmente consultabili, disponibili per ogni necessità informativa sulle diverse attività produttive, artigiane, commerciali, professionali, associative, turistiche e amministrative.

“Sono davvero contento – ha detto il sindaco Maurizio Mangialardi – di essere riuscito a presentare in questo ultimo scorcio di mandato il TuttoGuida 2020 di Renzo Todari, pubblicazione che mi ha costantemente accompagnato in questi anni e che ci ha costantemente fornito la fotografia di una città in crescita, viva, accogliente e attraente. Un grande grazie a Renzo Todari e a tutti i suoi collaboratori, con i migliori auguri per il futuro di questa bella esperienza di pubblica utilità”.

“Sono già trentatré anni – aggiunge Todari – che tutto Guida entra nelle case, negli esercizi commerciali, nelle botteghe artigiane e in mille altri luoghi di un territorio così ampio, come un amico fedele e sicuro, cui chiedere un consiglio, un’indicazione, in indirizzo. Trentatre anni di attento, meticoloso lavoro per offrire un documento completo, articolato e denso di informazioni”.

Nel corso dell’iniziativa sono stati ricordati Giancarlo Gambelli, che fu l’ideatore nel 1987 di Tutto Senigallia e da cui successivamente prese le mosse TuttoGuida, e Giuliano De Minicis, comunicatore geniale che attraverso la sua Dmp Concept da tantissimi anni curava il progetto grafico della pubblicazione. In loro memoria, il sindaco Mangialardi e Todari hanno consegnato una targa alle tre figlie di Gambelli, Carla, Marina e Monica, e a Lucia Mencaccini, intervenuta in rappresentanza di Dmp Concept.

