La Bcc di Fano riparte dai giovani premiando il loro impegno nello studio

Sabato la consegna di 211 borse di studio. In 24 anni premiati 2.450 studenti

FANO – Era prevista per oggi venerdì 24 luglio ma, a causa delle condizioni meteo avverse, la cerimonia di consegna delle borse di studio è stata rimandata a domani sabato 25 luglio alle ore 21 all’Arena BCC Fano.

La Banca di Credito Cooperativo di Fano torna a incontrare i suoi soci dopo il periodo di lockdown e riparte dai giovani, premiando l’impegno nello studio con le borse in memoria dei coniugi Mirco e Monica Buttaroni, scomparsi nel tragico incidente aereo del 1996. Da allora, ogni anno, la BCC di Fano gratifica gli studenti soci, figli di soci e figli di dipendenti, che si sono distinti nel loro percorso scolastico, ottenendo il diploma di scuola secondaria di primo grado, il diploma di scuola secondaria di secondo grado e il diploma di laurea con votazioni meritevoli.

La serata, dedicata esclusivamente ai premiati e alle loro famiglie, verrà condotta da Fabio Bargnesi e prevede due momenti distinti.

La prima parte sarà dedicata alle premiazioni che si svolgeranno dalla platea, in sicurezza nel rispetto del protocollo covid-19.

Verranno assegnate 211 borse di studio per un totale di 77.440 euro. Con i 211 studenti di quest’anno, il totale dei giovani premiati in questi 24 anni sale a 2.450. Numeri importanti che confermano l’investimento dell’istituto di credito a favore dei giovani.

La seconda parte vedrà invece protagonista l’Orchestra Sinfonica Rossini: la solista Clarissa Vichi sarà accompagnata dal quartetto d’archi e dalla band dell’Orchestra e proporrà alcune tra le più celebri canzoni del repertorio dei Beatles.

La serata prevede inoltre la partecipazione di alcuni ospiti: Dario Bonazelli, giovane premiato in passato per la sua laurea in “economia e gestione delle arti e attività culturali”, racconterà ai ragazzi il suo percorso professionale e inviterà tutti al Festival FanoFellini, di cui è uno dei promotori.

Sarà la volta poi di Giacomo Magnanelli, presidente dell’Associazione Giovani Soci Lab Giovani Idee, aperta sia ai soci che ai figli dei soci, che rivolgerà a tutti i premiati l’invito a unirsi al gruppo.

