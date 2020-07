Grave infortunio sul lavoro a Montefelcino, giovane operaio trasferito a Torrette

MONTEFELCINO – un giovane operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto, questa mattina, nella zona di Sterpeti, alla periferia di Montefelcino. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, subito intervenuti sul posto, il giovane operaio ha subito un violento colpo alla testa mentre era intento ad effettuare alcuni lavori.

Immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 il giovane operaio è stato subito dopo trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it