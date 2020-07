Fiamme ed esplosioni in un’azienda di Falconara

L’incendio ha distrutto due autobetoniere ed una autopompa nel piazzale di uno stabilimento per la produzione di calcestruzzo

FALCONARA – Un incendio ed alcune esplosioni hanno svegliato questa mattina molti falconaresi. Per cause in via di accertamento le fiamme si sono elevate nel piazzale di un’azienda per la produzione di calcestruzzo.

Sul posto, appena scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno distrutto due autobetoniere ed una autopompa per il cemento.

La squadra dei vigili del fuoco, intervenuta sul luogo dell’incendio con due autobotti ha spento le fiamme e subito dopo messo in sicurezza tutta la zona circostante.

Presenti sul posto il funzionario tecnico dei vigili del fuoco ed i carabinieri di Falconara per i rilievi del caso. Non viene esclusa l’origine dolosa dell’incendio.

