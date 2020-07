Estra, l’Assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione

PRATO – L’Assemblea dei Soci di Estra S.p.A., riunitasi questa mattina, ha nominato il consiglio di amministrazione: Presidente Francesco Macrì (nella foto), Amministratore delegato Alessandro Piazzi, Direttore generale Paolo Abati. Completano il CdA la consigliera delegata: Anna Scrosta, in rappresentanza del socio Viva Servizi, e la consigliera Roberta De Francesco.

Nelle stessa seduta sono stati nominati anche i componenti del Collegio sindacale: Rita Pelagotti (presidente), Michele Pietrucci (sindaco revisore), Alessandro Mannelli (sindaco revisore).

Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i 4 soci di Estra (Consiag, Coingas, Intesa e Viva Servizi), rappresentano 139 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.

Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia ed è attivo nella distribuzione e vendita di gas naturale e di gpl, nella vendita di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Recentemente opera anche, in alcuni segmenti della filiera dei servizi ambientali.

