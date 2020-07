Elezioni regionali: un sondaggio dà Mangialardi in netto vantaggio su Acquaroli

SENIGALLIA – Maurizio Mangialardi in netto vantaggio sui sondaggi per le prossime elezioni regionali.

L’attuale sindaco di Senigallia, candidato del centrosinistra a Governatore della Regione Marche è ottimista dopo che, da un sondaggio circolato tra i dem risulta in vantaggio dell’11% su Francesco Acquaroli, candidato a Governatore della Regione Marche per il centrodestra che possono vantare un 8% in più basato sulla forza delle liste a sostegno di Acquaroli.

“Non so come la stampa abbia avuto questi dati – spiega Maurizio Mangialardi – di certo a Roma i partiti hanno i loro sondaggi riservati. Il Pd di sicuro. Non posso confermare, ma è certo che un sentimento molto positivo nell’aria c’è”.

