E’ morto questa mattina a Senigallia Giorgio Maich

SENIGALLIA – Un altro lutto ha colpito Senigallia. Questa mattina ha cessato di vivere Giorgio Maich (nelle foto, con la figlia Alexandra e durante un recital). Funzionato dell’ex Azienda di Soggiorno fin dai tempi della presidenza del professor Giuliano Olivetti, Giorgio Maich era conosciutissimo in città anche per la sua attività teatrale e, soprattutto, per la sua voce. Impeccabili le sue letture.

La notizia del decesso è stata resa nota dalla moglie, la professoressa Eleonora Carbonari. “Con grade dolore – ha scritto la signora Eleonora -, a tutti coloro che lo hanno amato. Questa mattina alle sette Giorgio ha raggiunto improvvisamente nostra figlia Alexandra”.

Alla famiglia di Giorgio Maich, in questo momento di dolore, vanno anche le più sentite condoglianze della Direzione de l’Altro giornale

