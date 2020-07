Domenica torna l’8^ Maratona Fotografica Città di Senigallia

SENIGALLIA – Domenica 5 luglio, torna l’8^ Maratona Fotografica Città di Senigallia, 8 temi in 8 ore, Il primo evento fotografico di Senigallia post covid, promosso dalla Pro Loco.

Si partirà tra le 9.30 e le 10.30 con le procedure di iscrizione e la consegna dei primi 4 temi, tra le 14 e le 15, verranno consegnati gli ultimi 4 temi, tutte le foto dovranno essere consegnate tra le 18.00 e le 20.00.

Il punto di ritrovo, iscrizione, consegna temi e foto finali è presso la birreria F.lli di Luppolo, in via Pisacane n.37. Sarà possibile iscriversi anche negli altri orari della giornata, naturalmente con meno tempo poichè le foto dovranno essere tassativamente eseguite nell’arco della giornata.

Tutte le informazioni su www.prolocosenigallia.it

