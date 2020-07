CORONAVIRUS / Torna l’allarme, altri 17 casi positivi nelle Marche

ANCONA – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1188 tamponi, di cui 698 nel percorso nuove diagnosi e 490 nel percorso guariti.

I casi positivi rilevati sono 17, di cui: 11 casi in provincia di Pesaro Urbino (9 riconducibili al focolaio di Montecopiolo, uno già in isolamento per contatto con caso positivo e uno individuato in seguito ad un tampone per accesso a prestazione sanitaria); 3 casi in provincia di Ancona (una coppia in isolamento per contatto con un caso accertato ed un accesso a prestazione sanitaria); 3 casi in provincia di Ascoli Piceno (già in isolamento perché sono stati in contatto con casi già accertati).

LE TABELLE

