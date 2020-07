Con la vittoria di Lorenzo Bocchi si è conclusa l’edizione 2020 dell’Itas Open di Jesi

JESI – Con la vittoria di Lorenzo Bocchi emiliano in forza al CT Albinea su Tomas Gerini (Junior Perugia) per infortunio al termine del primo set per 6/1, si è conclusa l’edizione 2020 dell’ITAS Open, torneo di tennis che da 7 anni si svolge presso il Tennis Club del Circolo Cittadino di Jesi e che si è affermato tra i più importanti tornei delle Marche.

Ieri la finale del primo open femminile, che è andata alla riminese Alessandra Mazzola, 6/0 6/0 sulla folignate Chiara Girelli.

Si chiude così un’edizione da record per il numero d’iscritti (170) di uno dei primi tornei ad essere giocati dopo il confinamento per l’epidemia da Coronavirus, a testimonianza della grande voglia di tornare competere dedicandosi alle propria passione sportiva.

Un’edizione fortemente significativa anche per la dedica del trofeo a Danilo Mariotti, l’imprenditore marchigiano tra i soci della FAMAR, leader europea nella produzione di tralicci, morto a causa del coronavirus.

“Una persona positiva, molto appassionata di sport di cui incarnava i valori” ha spiegato Simone Cola, agente della ITAS Assicurazioni e ideatore del torneo, che ha avuto il sostegno del presidente del Circolo Cittadino Gianluca Mucelli e del maestro del Circolo Cittadino Tennis Club Alessandro Carbonari, uniti dal comune obiettivo di riportare il grande tennis a Jesi.

“Questa edizione non era scontata” ha affermato il maestro Carbonari “perché solo un mese prima dell’inizio del torneo abbiamo saputo che avremmo potuto organizzarlo, naturalmente nel rispetto delle misure di sicurezza rese necessarie dalla pandemia. Nonostante i tempi ristretti la risposta degli iscritti – in prevalenza seconde categorie – ha confermato il livello qualitativo raggiunto da questo torneo.

Albo d’Oro:

2014 Alessandro Motti / 2015 Daniele Giuliani / 2016 Filippo Leonardi / 2017 Samuele Ramazzotti / 2018 Rodriguez Sanchez / 2019 Omar Giacalone / 2020 Lorenzo Bocchi

Comitato Organizzatore:

Gianluca Mucelli – Presidente Circolo Cittadino Jesi

Simone Cola – Agente ITAS Assicurazioni

Alessandro Carboni- Presidente ASD Tennis Circolo Cittadino Jesi

Donatella Vici – Responsabile Comunicazione

Agenzia ITAS Mutua Jesi/Ancona/Fabriano

E nata nel 1992 su iniziativa dell’Agente dott. Simone Cola, che ha condiviso i valori della Compagnia Trentina, una Mutua Assicurazione, dove tutti gli assicurati sono soci.

Coerente con lo spirito ITAS, l’Agenzia ha investito sul territorio, aprendo varie sedi in provincia di Ancona e sostenendo iniziative di carattere sociale, culturale e sportive al fianco di partner istituzionali.

Nel 2014 il dott. Cola ha ideato l’ITAS Open di Tennis, appuntamento che organizza al fianco del Circolo Cittadino Tennis Club.

