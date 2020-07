Camion si rovescia lungo la strada provinciale 48, il conducente portato in ospedale

SASSOFERRATO – Oggi pomeriggio, poco prima delle 18, per cause in via di accertamento, un camion si è rovesciato lungo la strada provinciale 48, nella frazione Castagna di Sassoferrato.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale del servizio sanitario regionale ed i carabinieri.

La squadra dei vigili del fuoco ha subito messo in sicurezza il mezzo coinvolto nell’incidente, rimasto su una fiancata. Il conducente del camion, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito, con un’ambulanza del 118, all’ospedale di Fabriano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it