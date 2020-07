Brandoni sulla sanità: “Tante chiacchiere, pochi fatti”

di GOFFREDO BRANDONI*

FALCONARA – Ogni anno la sinistra ci dice che la sanità marchigiana è un’eccellenza e che supera tutti i test del Ministero. I numeri saranno pure positivi ma si tratta di un calcolo da ragionieri.

Dietro i conti che tornano ci sono situazioni allucinanti, attese infinite, reparti chiusi e strutture pubbliche che non funzionano.

A Fabriano, chiuso il punto nascite, fanno prima ad andare a partorire in Umbria. In tutto questo ai sanitari eroi del Covid non hanno ancora elargito i bonus dell’emergenza. Al solito: tante chiacchiere e pochi fatti.

*Ex sindaco – Falconara

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it