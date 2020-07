Autoarticolato in bilico sulla carreggiata, recuperato dai vigili del fuoco

CUPRAMONTANA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 10, in Via Pianello, a Cupramontana, per il recupero del rimorchio di un autoarticolato.

Per cause in fase di accertamento il rimorchio si è inclinato rimanendo in bilico sulla carreggiata. La squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, con l’ausilio dell’autogrù proveniente dalla centrale VVF di Ancona ha provveduto al recupero del mezzo per poi mettere in sicurezza la zona dell’intervento.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it