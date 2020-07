Arvultùra: “Paradisi ha ragione, ma il furbetto lo abbiamo già allontanato”

SENIGALLIA – Dallo Spazio autogestito Arvultùra di Senigallia riceviamo: “Paradisi ha ragione. Tra chi è sceso in piazza per il diritto alla casa, c’era anche una persona che percepiva il sussidio pubblico e contemporaneamente sub-affittava ad altri migranti un’abitazione privata.

“Peccato che sia arrivato tardi. Chi ha voluto fare il furbo è già stato allontanato da noi appena lo abbiamo saputo. Ben prima che Paradisi scrivesse i suoi triti e ritriti comunicati stampa.

“La persona in questione da giorni è fuori dalla vertenza riguardante gli alloggi al Trocadero, è stato cacciato dalle liste per i pacchi alimentari e igienici di Bams, non ha avuto nessun miglioramento della sua condizione abitativa e gli è stato fatto capire molto bene che la sua presenza non è più gradita.

“In una lotta, per noi, la parola data vale tutto. E’ il primo e fondamentale vincolo di fiducia e di solidarietà. Quando qualcuno tradisce la fiducia, la nostra reazione è sempre stata molto netta. E lo è stata anche questa volta.

“Il proprietario del Trocadero sapeva e non ha fatto niente? I servizi sociali sapevano e non hanno fatto niente? Non lo sappiamo e non è un nostro problema.

“Detto questo, il furbetto di turno non toglie neanche un briciolo di legittimità alle ragioni che abbiamo portato in piazza e al diritto ad un’abitazione dignitosa a tutte quelle persone e famiglie che hanno manifestato con noi. Anzi, ciò che è successo danneggia in primis proprio quei nuclei familiari che grazie ad una presa di parola pubblica, mettendoci la faccia, hanno ottenuto il riconoscimento di uno straccio di diritto e un doveroso miglioramento della loro condizione abitativa.

“Comprendiamo che questo Paradisi non può capirlo. In fondo, uno che definisce “un bravo imprenditore” una persona che si arricchiva con i soldi pubblici tenendo delle persone in dei loculi insalubri, ci dà già l’idea del personaggio, o meglio del personaggetto.

“Le restanti argomentazioni dell’avvocato hanno una veridicità ed una credibilità pari alla teoria terrapiattista. Scusateci se non ci perdiamo altro tempo”.

