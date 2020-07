Aperta in tempi record la bretella a Jesi Est, superstrada di nuovo percorribile

JESI – In tempi record hanno aperto la nuova bretella a Jesi Est, permettendo di rendere di nuovo percorribile la superstrada, senza più passaggi dei camion dentro la città.

Così come avveniva in direzione Ancona-Roma, ora anche in direzione Roma-Ancona il traffico viene convogliato nei due svincoli di uscita e di ingresso di Jesi Est, senza più obbligo di uscita anzitempo a Jesi Ovest ed ingresso nel centro abitato per riprendere la superstrada a Monsano dopo 12 chilometri di strade comunali.

“Ringrazio l’Anas per lo straordinario lavoro – ha sottolineato il sindaco Massimo Bacci – ed il Prefetto per l’attenzione prestata affinché i disagi per Jesi terminassero al più presto. Bene così!”

