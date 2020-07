Antonio Spaziano nuovo segretario regionale della Uil Scuola

JESI – È Antonio Spaziano a prendere le redini della Uil Scuola Marche dopo la nomina di Claudia Mazzucchelli a segretario generale del sindacato.

La nomina è arrivata al termine dell’assemblea di questa mattina, convocata a seguito del consiglio regionale di ieri che ha sancito il passaggio con consegne tra il dimissionario Graziano Fioretti e la nuova guida Mazzucchelli.

Anconetano, docente di musica di 36 anni, Spaziano sarà affiancato in segreteria regionale da Marina Capomagi, referente per la provincia di Ancona, Catia Cucchiarini che sostituisce per il territorio di Pesaro l’uscente Stefano Morganti e i confermati Diego Marcozzi per la provincia di Ascoli e Luca Parmegiani per Macerata.

“Le Marche, il prossimo settembre, si preparano alle elezioni regionali. Un momento delicato in cui la scuola rischia di diventare terreno di scontro de di campagna elettorale, di essere strumentalizzata. Questo non possiamo accettarlo – ha ammonito Spaziano durante il suo intervento -. Abbiamo bisogno di un piano formativo condiviso che guardi all’interesse degli studenti e alla scuola come futuro del nostro Paese. Al momento troppe cose sono in sospeso. Non ci sono le condizioni per ripartire in sicurezza. Oltre ai protocolli di sicurezza ci sono tantissimi aspetti che vanno presi in considerazione. Al netto dell’attenzione alle aree colpite dal terremoto siamo ancora alle prese con il precariato, il rinnovo delle graduatorie e i concorsi”.

All’assemblea hanno partecipato anche il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, e le segretarie regionali delle altre sigle sindacali: Lilli Gargamelli (Flc Cgil), Anna Bartolini (Cisl Scuola) e Paola Martano (Snals Confsal). Le conclusioni sono state affidate a Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola.

