Antonio Sebastianelli: “Il Covid-19 non sia una scusa per depotenziare gli uffici postali dei piccoli comuni”

TERRE ROVERESCHE – “Oggi ho scritto all’Amministratore Delegato di Poste Italiane, al Presidente del Consiglio dei Ministri e a Sua Eccellenza il Prefetto di Pesaro e Urbino per portare a conoscenza che gli Uffici Postali ubicati nei Municipi di Barchi e San Giorgio di Pesaro, sono aperti solamente 1 giorno per settimana creando disagi significativi all’utenza, per la grande parte composta da persone con oltre 65 anni d’età e con ridotte possibilità di spostamento”. E’ quanto afferma il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli.

“Fin dalla sua nascita, Poste Italiane svolge un servizio indispensabile e fondamentale in molti piccoli Comuni. Non a caso a Novembre 2018 e Ottobre 2019 in due incontri con i Sindaci, Poste Italiane ha preso impegni ben precisi nei confronti dei Piccoli Comuni, tra i quali quello di rafforzare il servizio postale in questi Comuni.

“Ciò premesso – continua il Sindaco – è urgente capire le motivazioni e le modalità di quella che sembra essere una grave decisione già assunta (l’apertura per 1 solo giorno a settimana) senza il dovuto confronto con il territorio, ancorché durante l’emergenza da COVID-19. Non vorremmo pensare che l’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato una riduzione dell’orario di apertura al pubblico di questi uffici, possa fungere da pretesto per una riduzione definitiva dell’apertura o, ancor più grave di una loro chiusura.

“Preciso che, nel rispetto delle competenze che la legge ascrive a noi Sindaci, continueremo a sostenere le legittime richieste dei cittadini (anche attraverso altre strumenti come la raccolta di firme) per vedere il ritorno dell’apertura degli uffici postali di Barchi e San Giorgio di Pesaro a 3 giorni settimanali e di tanti altri Uffici Postali sparsi nella nostra Provincia”.

