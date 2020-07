Anteas Senigallia dona un dermatoscopio al Poliambulatorio

SENIGALLIA – In attesa di riprendere la propria attività di volontariato nel settore del trasporto sociale non appena l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 consentirà di farlo in tutta sicurezza sia per gli utenti del servizio che per i volontari, in accordo con l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”, l’Anteas di Senigallia, associazione di volontariato promossa e sostenuta dalla Fnp, il sindacato dei pensionati della Cisl, continua ad essere vicina concretamente ai bisogni della popolazione.

« Abbiamo, proprio in questi giorni, donato al Poliambulatorio di Senigallia, un nuovo dermatoscopio da utilizzare presso l’ambulatorio di dermatologia, a seguito di una esigenza manifestata dal personale medico. – affermano i referenti di ANTEAS SENIGALLIA ODV – Si tratta di uno strumento indispensabile che consentirà a tutti i cittadini che ne avessero bisogno di ottenere una diagnosi più precisa e precoce delle varie patologie cutanee e quindi intervenire in modo mirato e tempestivo con le cure appropriate.»

L’Anteas di Senigallia, durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria aveva già donato all’ospedale di Senigallia cento mascherine ffp3, nove misuratori di pressione, dieci saturimetri per il reparto Covid istituito presso il nosocomio, oltre ad una lava asciuga pavimenti per la sala operatoria.

«E’ un piccolo gesto che va, nella direzione giusta – concludono – meno chiacchiere e più fatti per cercare di avere una sanità locale sempre più e sempre meglio al servizio del cittadino».

