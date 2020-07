Alla riserva della Gola del Furlo in programma 20 iniziative estive

Con la sesta edizione del programma turistico – ricreativo “FurloFamily”, che si articolerà fino al 27 settembre. Prossimo appuntamento domenica 5 luglio. Eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria: passeggiate emozionali, fiabe nel bosco, esplorazioni e trekking

ACQUALAGNA – E’ arrivata con successo alla sesta annualità la programmazione turistico – ricreativa della Riserva naturale statale “Gola del Furlo”, gestita dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Sono 20 le iniziative in programma, che hanno preso il via il 28 giugno per concludersi il 27 settembre, ideate per soddisfare le esigenze, le curiosità e gli interessi di un numero sempre più vasto e diversificato di partecipanti: dagli appassionati naturalisti alle persone desiderose di un sano e rilassante contatto con l’ambiente, dai bambini e ragazzi alle mamme in attesa, dai genitori con passeggino da trekking alle persone con disabilità. Il tutto, all’interno della strategia “Natura protetta alla portata di tutti” e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

“Oggi più che mai – evidenzia il direttore della Riserva Maurizio Bartoli – si avverte la necessità di un contatto rigenerante con la natura per ritrovare il sorriso e la serenità. Niente di meglio che immergersi tra i profumi ed i suoni di uno degli ambienti più suggestivi del territorio provinciale. Il programma rientra nella strategia “Natura protetta alla portata di tutti” che la Provincia e la Riserva naturale statale ‘Gola del Furlo’ stanno portando avanti da anni, all’insegna dell’accessibilità e dell’inclusione”.

In questa edizione, dovendo organizzare piccoli gruppi, è stata potenziata la programmazione aumentando le iniziative e suddividendole in tre tipologie di esperienze: “FurloFamily Emozioni in avventura alla portata di tutti” (passeggiate emozionali rivolte a tutti, alla scoperta di una traccia, un verso, un bosco, un prato, stimolando la curiosità, l’esplorazione, il gioco e un pizzico di avventura, con possibilità di utilizzare la Joëlette per adulti o bambini con disabilità motoria), “FurloFamily in Fiaba” in collaborazione con le lettrici volontarie di “Nati per leggere” dei Sistemi bibliotecari del Catria e Nerone e dell’Alta Valle del Metauro (semplici e brevi passeggiate in natura per ascoltare storie straordinarie di sorprendenti incontri naturali, umani e magici per emozionarsi e sorridere insieme) e “FurloFamily Trekking”, in collaborazione con la società Hystrix (escursioni lungo i sentieri più suggestivi della Gola del Furlo, alla scoperta di eccellenze naturalistiche e scorci panoramici, con un programma adatto anche a famiglie con bambini a partire dagli 8 anni ed obbligo di indossare abbigliamento da trekking). Tutte le iniziative sono gratuite ma è indispensabile la prenotazione al Numero Verde 800 028 800 o inviando una mail a riservafurlo@libero.it. E’ obbligatorio portare con sè mascherina chirurgica (CE) e gel disinfettante. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo. Durante la passeggiata/escursione non verranno indossate le mascherine, ad eccezione di situazioni in cui possano venire meno le condizioni per un corretto distanziamento sociale (2 metri in passeggiata e 1 metro in condizione statica). Eventuali pasti al sacco e tutte le esperienze ludico-educative saranno realizzati in ambienti ampi con possibilità di mantenere un corretto distanziamento sociale.

GLI APPUNTAMENTI:

Domenica 5 luglio ore 17 – FurloFamily in Fiaba

Incontri e racconti…bestiali!!

Passeggiata nel bosco, sosta al crepuscolo con binocoli alla mano e rientro nella notte misteriosa… Un’emozionante iniziativa organizzata in collaborazione con le lettrici volontarie “Nati per leggere” dei Sistemi Bibliotecari del Catria e Nerone e Alta Valle del Metauro.

Domenica 12 luglio ore 9 – FurloFamily Trek

Su dove volano le Aquile

Escursione fino alla suggestiva Terrazza del Furlo sul Monte Pietralata per ammirare un panorama dal mare Adriatico ai monti dell’Appennino… con sguardo sulle ripide pareti rocciose, luoghi di nidificazione della coppia di aquile reali. Adatto anche a famiglie con bambini a partire dagli 8 anni. In collaborazione con la Società Hystrix.

Domenica 19 luglio ore 9 – FurloFamily Trek

Alla scoperta dei legni dimenticati

Escursione nei boschi del Furlo, finalizzata al riconoscimento di alberi e arbusti, con dimostrazione pratica delle tecniche tradizionali di lavorazione del legno. Adatto anche a famiglie con bambini a partire dagli 8 anni. Abbigliamento da trekking. Pranzo al sacco. In collaborazione con la Società Hystrix

Sabato 25 luglio ore 15.30 – FurloFamily “Emozioni in Avventura per tutti”

Come i grandi esploratori

Una carrareccia nel bosco, tracce di animali selvatici, una radura pulsante di odori e colori e in lontananza un’emozionante skyline sull’Appennino! Ecco gli ingredienti di questa piccola avventura per tutti! Possibilità di utilizzo della Joëlette per la disabilità motoria.

Domenica 26 luglio ore 9 – FurloFamily Trek

Tra boschi e pascoli

Escursione fino alla vetta del Monte Paganuccio, con partenza dalla località Sant’Ubaldo attraversando boschi, radure e la suggestiva faggeta. Adatto anche a famiglie con bambini a partire dagli 8 anni. Abbigliamento da trekking. Pranzo al sacco. In collaborazione con Hystrix

Venerdì 31 luglio ore 16 – FurloFamily “Emozioni in Avventura per tutti”

Tutti in vetta al tramonto!

Passeggiata da esploratori fino alla vetta del monte per ammirare un tramonto all’orizzonte indimenticabile! E per rientrare, una coraggiosa passeggiata nella notte al chiaro di luna! Importante portare con sé torcia e binocolo. Possibilità di utilizzo della Joëlette per persone con disabilità motoria.

Domenica 2 agosto ore 9.30/ ore 15.30 – FurloFamily “Emozioni in Avventura per tutti”

Menti geniali in avventura

Una mappa, degli indizi, indovinelli da risolvere e strani oggetti ConTatto da costruire! Emozionante piccola avventura tutta da vivere all’interno della propria famiglia, in uno degli angoli più suggestivi del territorio provinciale.

Sabato 8 agosto ore 16 – FurloFamily “Emozioni in Avventura per tutti”

Una vetta di avventure

Per gli amanti delle avventure, una passeggiata fino in vetta, attraverso uno dei boschi più suggestivi della Gola del Furlo, con indimenticabile rientro nella notte. Possibilità di utilizzo della Joëlette per persone con disabilità motoria. Importante portare con sé torcia e binocolo.

Mercoledì 12 agosto ore 9.30/ore 15.30 FurloFamily in Fiaba “Incontri e…racconti”

Incontri e racconti…nel bosco incantato

Semplice passeggiata nei suggestivi boschi della Gola del Furlo, per ascoltare storie di incontri naturali o incantati e costruire ognuno il proprio “AcchiappaStorie”. Emozionante iniziativa organizzata in collaborazione con le lettrici volontarie “Nati per leggere” dei Sistemi Bibliotecari del Catria e Nerone e Alta Valle del Metauro.

Sabato 15 agosto ore 9 – FurloFamily Trek

EasyTrek con foto

Per guida un esperto fotografo naturalista, per scenario uno dei contesti naturali più suggestivi della Gola del Furlo! Escursione, con macchina fotografica alla mano, per “scatti” panoramici e paesaggistici mozzafiato. Adatto anche a famiglie con bambini a partire dagli 8 anni. Abbigliamento da trekking. Pranzo al sacco. In collaborazione con la Società Hystrix.

Domenica 16 agosto ore 9 – FurloFamily Trek

Tra boschi e pascoli

Escursione fino alla vetta del Monte Paganuccio, con partenza dalla località Sant’Ubaldo attraversando boschi, radure e la suggestiva faggeta. Adatto anche a famiglie con bambini a partire dagli 8 anni. Abbigliamento da trekking. Pranzo al sacco. In collaborazione con Hystrix

Domenica 23 agosto ore 16 – FurloFamily “Emozioni in Avventura per tutti”

Curiosando… gli animali del Furlo

Avventura emozionante sul Monte Paganuccio, per un pomeriggio da veri naturalisti con tanto di ricerca tracce, avvistamento di animali crepuscolari e rientro “coraggioso” nella notte misteriosa! Importante portare con sé torcia e binocolo. Con utilizzo della Joëlette del Furlo per la disabilità motoria.

Domenica 30 agosto ore 9 – FurloFamily Trek

Su dove volano le Aquile

Escursione fino alla suggestiva Terrazza del Furlo sul Monte Pietralata per ammirare un panorama dal mare Adriatico ai monti dell’Appennino… con sguardo sulle ripide pareti rocciose, luoghi di nidificazione della coppia di aquile reali. Adatto anche a famiglie con bambini a partire dagli 8 anni. Abbigliamento da trekking. Pranzo al sacco. In collaborazione con Hystrix.

Sabato 5 settembre ore 15.45 – FurloFamily “Emozioni in Avventura per tutti”

Tramonto settembrino

Passeggiata da esploratori fino alla vetta del monte per ammirare un tramonto all’orizzonte indimenticabile! E per rientrare, una coraggiosa passeggiata nella notte al chiaro di luna! Importante portare con sé torcia e binocolo. Possibilità di utilizzo della Joëlette per persone con disabilità motoria.

Sabato 12 settembre ore 15 – FurloFamily in Fiaba “Incontri e…racconti”

Incontri e racconti… sotto alberi amici

C’era una volta nel Regno dell’Amicizia… storie di avventure, emozioni e solidarietà nel grande abbraccio della natura. Semplice e divertente passeggiata organizzata in collaborazione con le lettrici volontarie “Nati per leggere” dei Sistemi Bibliotecari del Catria e Nerone e Alta Valle del Metauro.

Domenica 13 settembre ore 9 – FurloFamily Trek

Alla scoperta dei legni dimenticati

Escursione nei boschi del Furlo, per il riconoscimento di alberi e arbusti, con dimostrazione pratica delle tecniche tradizionali di lavorazione del legno. Adatto anche a famiglie con bambini a partire dagli 8 anni. Abbigliamento da trekking. Pranzo al sacco. In collaborazione con Hystrix.

Domenica 20 settembre h 10,00 – FurloFamily “Emozioni in Avventura per tutti”

Andar per boschi passando per la vetta

Piccola avventura tra i boschi più suggestivi dei Monti del Furlo per esplorare e conoscere da vicino il regno di lupi, tassi, caprioli, volpi ed il territorio di caccia della coppia di Aquile reali che vive nella Riserva del Furlo: i prati pascolo in vetta! Pranzo al sacco.

Domenica 27 settembre h 9,00 – FurloFamily Trek

EasyTrek con foto

Per guida un esperto fotografo naturalista, per scenario uno dei contesti naturali più suggestivi della Gola del Furlo. Escursione, con macchina fotografica alla mano, per “scatti” panoramici e paesaggistici mozzafiato. Adatto anche a famiglie con bambini a partire dagli 8 anni. Abbigliamento da trekking. Pranzo al sacco. In collaborazione con la Società Hystrix. (g.r.)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it