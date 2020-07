Alessio Mazzoni è il nuovo referente della Lega di Chiaravalle

di MILCO MARIANI*

CHIARAVALLE – La Lega a Chiaravalle ha da oggi un nuovo referente, Alessio Mazzoni. Entrato in Lega negli ultimi due anni, incarna anche lui una parte dei nuovi iscritti, provenendo dai delusi della sinistra (Partito Democratico o Movimento 5 Stelle), siano essi parlamentari o comuni cittadini comuni.

Anche lui, come tanti altri che non si riconoscono più nelle scelte del partito, rimane deluso dalla fase di rinnovamento immaginata da tanti giovani con l’ascesa di Matteo Renzi, poi rivelatosi un bluff terminato con il referendum del 4 dicembre 2016 e con le successive divisioni in tanti altri movimenti. E la distanza del Partito Democratico dai suoi elettori, si è vista da subito nelle elezioni comunali di Chiaravalle del 2018. Oggi, quell’elettorato che si sentiva storicamente rappresentato dalla Sinistra, guarda alla Lega perché con coerenza e concretezza mantiene le sue promesse, che vanno dallo Stop alla Legge Fornero che ha permesso i pensionamenti di Quota 100, alla Flat Tax per le partite Iva e alla possibilità di ritornare alla luce del sole che la Pace Fiscale ha permesso.

Il Lock-down post-Covid ha dimostrato l’inadeguatezza del Governo Conte e dei suoi due pilastri: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Stiamo ormai assistendo da mesi alla farsa della proroga delle Casse Integrazioni che però non sono vengono pagate, ai miraggi delle indennità alle Aziende, ai bonus irricevibili e alle “suppliche” di Giuseppe Conte al sistema bancario che dovrebbe sostituirsi al Ministero dell’Economia. Il progetto pentastellato della decrescita felice e quella piddina della svendita all’Europa stanno adesso proseguendo ancora più speditamente ed il risultato è davanti ai nostri occhi: la Grecia.

La Lega è impegnata oggi a liberare la Regione Marche da questa decrescita, che uno dei peggiori governatori d’Italia (Cerescioli è terz’ultimo nella classifica del Sole 24 Ore) che insieme al Partito Democratico, ha trasformato le Marche in una delle regioni del mezzogiorno, tanto da costringere molti di noi a guardare fuori regione, sia per il lavoro che soprattutto per la Sanità.

Alessio Mazzoni, è professionalmente impegnato dal 2013 nell’attività di Consulente fiscale a Chiaravalle ed è attivo dal 2016 nel settore dell’allevamento carni, dove ricopre l’incarico di Amministratore in una società con all’attivo un fatturato di oltre 1milione di euro e 10 dipendenti.

*Commissario Provinciale Ancona Lega Marche per Salvini Premier

