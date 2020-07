Al via a Corinaldo i lavori per la nuova scuola dell’infanzia: sarà pronta nel 2021

CORINALDO – Verrà aperto in questi giorni il cantiere in Piazza della Liberazione (zona ex campo sportivo in erba naturale) dove sorgerà il polo scolastico corinaldese. Prenderanno il via i lavori per la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia che verrà completata nei primi mesi del 2021.

La nuova scuola dell’infanzia avrà un costo di realizzazione totale di 1.700.000 € con un contributo del Miur (Ministero dell’Istruzione) di 1.000.000 €.

La nuova struttura avrà una superficie totale di 785 mq e in questa prima fase potrà ospitare 3 sezioni, accogliendo quindi l’attuale “Andrea Veronica”; ma la progettualità prevede già l’ampliamento fino a 5 sezioni, per accogliere tutte le esigenze e tutte le sezioni corinaldesi.

Inoltre la scuola sarà dotata di un ampissimo spazio verde di oltre 1.000 mq fruibili in parte anche in condizioni di maltempo, grazie ad ampi portici che creeranno spazi esterni coperti e progettati per essere utilizzati come vere e proprie sezioni didattiche all’aperto.

L’avvio dei lavori della nuova scuola dell’infanzia sarà il primo passo nella definizione del nuovo polo scolastico che nei prossimi mesi vedrà anche l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova scuola media e di tutti i servizi collegati alle scuole. Sarà quindi l’occasione anche per riqualificare l’intera area attualmente occupata dal campo da calcio in erba naturale, con le naturali opere di urbanizzazione come la creazione di parcheggi e sistemi di illuminazione dedicati.

