Agli arresti domiciliari evade e viene trovato con la droga: i carabinieri lo portano in carcere

MONTEMARCIANO – Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno arrestato un uomo di 42 anni, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona.

Il 42enne dal 2018 era stato sottoposto a detenzione domiciliare provvisoria presso la sua abitazione di Montemarciano, per scontare un cumulo di pene inflitte nei suoi confronti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione, commessi nel 2009.

Il 28 giugno però l’uomo, approfittando di un permesso che gli era stato concesso, si era intrattenuto fuori dalla sua abitazione, oltre il tempo consentito, ed era stato controllato in compagnia di un tossicodipendente.

Durante il controllo era stato trovato in possesso di metadone e di una dose di droga, pertanto era stato segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore di stupefacente e tratto in arresto per evasione.

Dopo l’arresto, il magistrato di sorveglianza, avendo verificato la violazione della misura della detenzione domiciliare, ha emesso un provvedimento che ripristina nei suoi confronti la custodia in carcere.

Ieri i carabinieri di Montemarciano si sono recati presso la sua abitazione per dare esecuzione al provvedimento, e lo hanno condotto nel carcere anconetano di Montacuto, dove continuerà a scontare la pena per i reati commessi.

