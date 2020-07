A Trecastelli sequestrati 70 gatti, una donna denunciata per maltrattamenti

TRECASTELLI – Una settantina di gatti, alcuni dei quali malati, ed un cane sono stati posti sotto sequestro dalle guardie zoofile in una casa alla periferia di Trecastelli.

Dopo una segnalazione le guardie zoofile Oipa del nucleo di Ancona si sono presentate oggi nell’abitazione, insieme ad un veterinario ed ai carabinieri forestali.

Gli animali sono stati trovati, secondo quanto si è appreso, in condizioni igieniche preoccupanti, all’interno di un appartamento dove vive una donna con la madre.

Mentre la donna è stata indagata per maltrattamenti, gli animali, in attesa della conclusione delle indagini e degli ulteriori accertamenti sanitari, sono stati lasciati, per il momento, all’interno dell’appartamento.

