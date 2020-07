A San Lorenzo in Campo 7 serate sotto le stelle tra teatro e artisti di strada

SAN LORENZO IN CAMPO – Un palcoscenico affascinante per due rassegne che spaziano dal teatro all’arte; sette serate sotto le stelle assolutamente da non perdere. Nella meravigliosa cornice del sagrato della Basilica l’Amministrazione comunale organizza la stagione teatrale estiva e San Lorenzo in Strada: artisti sotto le stelle.

«Abbiamo scelto una delle location più suggestive del nostro paese – spiega il sindaco Davide Dellonti – per trascorrere serate estive piacevoli, sotto le stelle, nelle quali saranno protagonisti il teatro di qualità ed artisti di strada. Un’offerta variegata in grado di soddisfare sia i più piccoli che gli adulti, un programma, al contempo, che valorizza il nostro meraviglioso centro storico».

E’ iniziata il 4 luglio la stagione teatrale estiva organizzata da Skenexodia con la direzione artistica di Luca Guerini. Il gruppo, noto a livello nazionale per le molteplici produzioni di qualità. Altri 4 gli appuntamenti in programma con attori professionisti fino a settembre.

Il secondo appuntamento martedì 28 luglio quando in forma itinerante verrà proposto lo spettacolo FUORI/DENTRO scritto da Fabio Aromatici e realizzato in collaborazione con Storie di Pesaro. In questa serata il pubblico verrà accompagnato all’interno dell’ex manicomio San Benedetto per ascoltare le storie di chi venne volontariamente dimenticato e tracciare quindi un bilancio ad oltre quarant’anni dalla Legge Basaglia. Il cast è composto da Cecilia Finetti, Cinzia Damassa, Elio Zuccatelli, Claudio Tombini, Roberta Sarti, Ruggero Ruggeri. La terza proposta (4 agosto) è la novità estiva di Skenexodia ossia il “giallo al contrario” LE COSE CHE TI FANNO SENTIRE VIVO scritto durante la pandemia da Guerini ed interpretato da Amos Mastrogiacomo. In questa storia conosciamo, infatti, l’assassino e dovremo scoprire insieme chi è la vittima. La collaborazione con Fabio Aromatici e Storie di Pesaro continua anche per il quarto appuntamento (lun 31 agosto) con L’EREDE, un thriller storico che indaga la morte misteriosa di Federico Ubaldo della Rovere che consegnò quindi il Montefeltro nelle mani dello Stato della Chiesa. Il cast è composto da Serge Moo, Nicola Grottoli, Francesco Sciascia, Alex Carosi, Meredith Airò Farulla e Giulia Ivana Clemente. La stagione terminerà infine mercoledì 9 settembre con il testo più rappresentato di Guerini ossia INCONCLUDENTE POI che vede protagonisti Nicola Grottoli e Ybel Cruz. Una coppia si sveglia nel cuore della notte dopo non essersi parlati per tre anni riaprendo un discorso che entrambi credevano chiuso. Il biglietto per ogni spettacolo è di 10 euro. Prenotazioni: 338.4116671.

“San Lorenzo in Strada” si intitola la rassegna di artisti sotto le stelle organizzata dall’Amministrazione comunale.

Due gli appuntamenti nella splendida cornice del sagrato della Basilica.

Sabato 1 agosto Il circo Pouet: microcirco di marionette, burattini ed altri affabulatori.

Martedì 18 sarà la volta de L’Onironauta: clown ironico onirico.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. L’ingresso è libero. Maggiori informazioni: sito internet e pagina Facebook del Comune.

