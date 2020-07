A Ostra Piazza dei Martiri si trasforma in un magico teatro a cielo aperto per due spettacoli per bambini

OSTRA – In questo lungo periodo di emergenza sanitaria, sicuramente i bambini ed i ragazzi sono coloro che hanno pagato maggiormente gli effetti dovuti al lockdown. Ed è proprio pensando ai più piccoli che l’Amministrazione comunale di Ostra ha deciso di aderire all’evento “AMBARABÀ”, il Festival itinerante di Teatro Ragazzi e di Figura che giunge questa estate alla 22esima edizione, la cui direzione artistica ed organizzativa è affidata all’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata.

Sarà la splendida Piazza dei Martiri di Ostra a fungere da magico teatro a cielo aperto a due degli spettacoli previsti in cartellone.

Si inizia venerdì 10 LUGLIO alle ore 21.30, con la produzione del Teatro Verde che porterà in scena “IL GATTO CON GLI STIVALI” dove l’astuzia, il coraggio, la fantasia, un paio di magici stivali ed il fondamentale aiuto dei bambini guideranno il gatto nelle sue avventure.

Si prosegue venerdì 31 LUGLIO sempre alle ore 21.30, con le poetiche avventure di Fabio Spadoni e di una magica Luna in “VOGLIO LA LUNA!” a cura dell’ATGTP per la regia di Simone Guerro.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza, pertanto la disponibilità dei posti è limitata e, ai fini di evitare assembramenti a ridosso dell’inizio dello spettacolo, si consiglia la prenotazione al 334 1684688. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.atgtp.it/ambaraba-2020/

Ma l’attenzione e la vicinanza a tutti i ragazzi del nostro territorio non si ferma qui. L’Amministrazione è, infatti, pronta a riaprire anche le porte della Biblioteca comunale di Via del Teatro, custode di un prezioso e pregevole patrimonio letterario, che prima del lockdown aveva avuto modo di ospitare diverse presentazioni ed eventi di indiscusso successo, che hanno contribuito a riavvicinare le giovani generazioni a questo affascinante luogo di cultura. Da lunedì 6 luglio è riattivo il servizio di prestito e riconsegna dei testi (per ora resta interdetta la diretta consultazione a scaffale), rispettando tutte le indicazioni vigenti per l’igienizzazione, la sanificazione ed il distanziamento sociale.

La Biblioteca sarà aperta secondo il seguente orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30, ed i pomeriggi del martedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.30.

È necessaria la collaborazione di tutti per poter garantire la buona qualità del servizio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it