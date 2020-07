A Corinaldo “Città Palcoscenico” lo spettacolo è ogni giorno

Riparte l’estate corinaldese, anteprima martedì 7 luglio con il Teatro Ragazzi

CORINALDO – Tanti temi quanti sono i giorni della settimana per l’estate corinaldese che riparte dal 13 luglio con una programmazione per tutti i gusti e un’attenzione particolare ai ragazzi.

Si comincia il lunedì (debutto il 13 luglio) con la poesia in musica, con i versi dei grandi cantautori e interpreti italiani a cui seguiranno altri grandi autori, da ascoltare in filodiffusione o scorrere con lo sguardo nelle proiezioni sulle pareti del centro storico.

Martedì dedicato ai bambini, con gli spettacoli teatrali di ATGP (in Piazza Il Terreno, primo spettacolo il 7 luglio), laboratori musicali e letture animate nel Chiostro degli Agostiniani.

Il mercoledì riprende il Cinema Centoscale con l’Associazione Altrove; verranno proiettati: “Almanya” il 15 luglio, “Snoopy and Friends” il 22 luglio, “Vita di PI” il 29 luglio.

Giovedì serata enogastronomica con “Il piatto del giorno”, una proposta culinaria dei e nei ristoranti corinaldesi pensata appositamente per promuovere i prodotti e le ricette del territorio.

Venerdì musica in piazza, per far conoscere i gruppi locali e intrattenere i visitatori a spasso per il Borgo, una simpatica carovana guidata dal Maestro Giovanni Frulla e il musicista jazz made in Corinaldo con respiro internazionale, Michele Samory.

Sabato all’aria aperta, con visite guidate a tema e passeggiate naturalistiche nelle piste ciclopedonali.

Domenica spazio alla tradizione: una giornata per godersi in tranquillità uno dei Borgo più belli d’Italia e Bandiera Arancione, con la suggestiva visita delle mura proposta la mattina (ore 10.00)

Altri eventi ci attendono nei mesi di luglio e agosto a partire dalla rassegna TAU (Teatri antichi uniti) il 28 luglio, al Festival Organistico internazionale il 30 luglio, il festival Corinaldo Jazz, il 2 e il 5 agosto, il festival di Danza Urbana il 28 agosto e altri appuntamenti in programmazione …

Ma l’estate di Corinaldo porta anche novità digitali. Ad integrazione del sito turistico corinaldoturismo.it ci sarà un calendario digitale degli eventi estivi https://eventi.corinaldoturismo.it/, sempre aggiornato, a disposizione anche di tutti gli operatori turistici.

E infine una nuova campagna di comunicazione sui social media. A Corinaldo Città Palcoscenico (#corinaldocittàpalcoscenico) si affiancherà Vieni In Paese (#vieniinpaese), ovvero Corinaldo visto e ammirato, attraverso parole e fotografie, da chi vive il Borgo, abitanti, turisti, viaggiatori. Un nuovo blog dedicato alle immagini e pensieri che si trasformeranno in un album dei ricordi di quest’estate così particolare, ma proprio per questo ancor più unica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it