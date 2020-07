A Castelleone sindaco e amministratori festeggiano Daniela Balduzi

CASTELLEONE DI SUASA – Ieri pomeriggio, dopo quasi quarantuno anni di servizio Daniela Balduzi è uscita dal Comune, per l’ultima volta in veste di dipendente verso la meritata pensione, accompagnata dai colleghi in servizio e ad accoglierla all’esterno il sindaco e gli amministratori. Assunta il 01.10.1979 con mansioni di Protocollo e Messo Comunale a cui si sono aggiunte in seguito Anagrafe, Stato Civile e Cimitero.

A Daniela, le congratulazioni per la pensione ed il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’impegno e la competenza sempre dimostrati in questi anni, ma ancor più per la dedizione e la disponibilità decisamente “fuori dal comune”, che tutti abbiamo potuto apprezzare da amministratori e cittadini.

