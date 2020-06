Viabilità, all’esame della Giunta comunale di Fano lo studio per una nuova strada di collegamento con Pesaro

FANO – Nella seduta odierna la Giunta comunale ha preso atto dello studio tecnico-economico delle alternative progettuali per una nuova strada di collegamento con Pesaro.

Per la città di Fano continua ad essere una necessità prioritaria il collegamento con il capoluogo; sono stimati circa 6000 pendolari al giorno in direzione Fano-Pesaro- Fano e 2000 in direzione Pesaro-Fano-Pesaro, senza contare quanti transitano in città per raggiungere Pesaro provenienti dalla vallata del Metauro e viceversa.

Lo studio, elaborato dal Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Fano ing. Sandro Sorbini, RUP del progetto, con l’ausilio dell’arch. Veronica Balsomini, ha preso in esame quattro alternative progettuali e la relativa analisi costi-benefici di ciascuna, valutando in via preliminare l’impatto sull’ambiente, sui flussi di traffico e il costo per ogni soluzione.

Si parte dunque dall’analisi dei tratti già esistenti – la S.S. 16 “Adriatica”, la S.P. 25 “Provinciale Ardizio” ed in secondo luogo le strade provinciali S.P. 122 “Novilara – Fenile”, S.P. 60 “Sanatorio – Candelara” e S.P. 45 “Carignano” -, e tracciati i necessari collegamenti, definendo quattro ipotesi progettuali, rispettivamente il proseguimento della strada Interquartieri, l’uso della strada di Roncosambaccio, e due proposte in affiancamento all’A14.

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica inizia un “percorso” per la realizzazione di un nuovo ed indispensabile collegamento tra le città di Pesaro e Fano che tenga conto anche delle nuove opere compensative appena aperte ed è uno strumento utile affinché il Consiglio Comunale possa esprimersi in maniera informata per trovare una soluzione al problema storico del carico viario a nord della città.

La proposta fatta dai tecnici ed analizzata dalla Giunta rappresenta una base di partenza che potrà essere studiata, integrata e migliorata.

L’opera verrebbe finanziata per l’importo di 20 milioni come intervento nell’ambito degli accordi tra Comune di Fano e Regione per migliorare la viabilità tramite i Fondi ministeriali a disposizione delle Marche.

