Una donna ferita nello scontro sulla Statale tra una vettura ed un autocarro

MARINA DI MONTEMARCIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle 6,40, lungo la Statale Adriatica, a Marina di Montemarciano, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, un’autovettura si e scontrata con un autocarro. La conducente della vettura, dopo i primi soccorsi sul posto, è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette dai sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza.

La squadra dei vigili del fuoco di Senigallia, intervenuta con un’autobotte e con l’ausilio dell’autogru proveniente dalla centrale VVF di Ancona, dopo aver collaborato con i sanitari, ha provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area dell’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it