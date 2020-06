Un morto alla periferia di Corinaldo nello scontro tra un’auto ed una moto

CORINALDO – Un nuovo tragico incidente si è verificato oggi lungo le strade dell’entroterra senigalliese. Passata la pandemia, arrivate le prime belle giornate, in tanti hanno ripreso moto e scooter.

L’ultima tragedia, purtroppo, si è verificata oggi pomeriggio in via Nevola, alle periferia di Corinaldo. Per cause al vaglio dei carabinieri della locale Stazione, sono entrati in collisione una moto ed un’auto. In seguito al violento impatto tra i due mezzi il conducente della moto, un senigalliese di 51 anni, è finito sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente, scattato l’allarme, insieme ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118. Ma ogni tentativo di rianimazione dell’uomo è risultato, purtroppo, vano. Il cinquantunenne centauro senigalliese era già deceduto, a causa dei molteplici traumi riportati nell’impatto con l’asfalto.

Grave anche la conducente dell’auto. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale.

