Un camion danneggia il sottopasso, chiusa la superstrada tra Jesi Ovest e Monsano

JESI – Un camion ha danneggiato gravemente il sottopasso della superstrada all’uscita di Jesi Est, rendendo non più transitabile quel tratto di superstrada stessa.

Pertanto: i veicoli che provengono da Ancona hanno l’obbligo di uscire a Jesi Est e rientrare dalla rampa di ingresso allo stesso svincolo, così da bypassare il ponte.

Molto più problematica la circolazione per chi proviene da Fabriano-Roma. I veicoli avranno infatti l’obbligo di uscire allo svincolo di Jesi Ovest-Cingoli, attraversare l’intera città e rientrare dallo svincolo di Monsano.

Forze dell’ordine e tecnici sono al lavoro per ripristinare la viabilità.

