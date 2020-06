Tutto pronto a Mondolfo per “Gli Ecoturistici 2020”, percorsi alla scoperta del territorio

MONDOLFO – E’ tutto pronto per “Gli Ecoturistici 2020”, i percorsi alla scoperta del nostro territorio che ogni anno riscuotono grande successo di pubblico e giungono quest’anno alla 4^ edizione.

Il calendario, promosso dall’assessorato all’Ambiente, prevede cinque distinti appuntamenti che sapranno raccontare e conoscere il nostro territorio, con l’intento di avvicinare i partecipanti alle bellezze ambientali e alla biodiversità.

Si tratta di percorsi gratuiti, adatti a tutte le età, dove però è necessaria ed obbligatoria la prenotazione.

Si parte venerdì 3 luglio con “La campagna verso il tramonto”: una vera propria escursione in campagna, tra strade bianche e filari di querce per arrivare all’ora del tramonto. Dal centro storico di Mondolfo, camminando lungo il saliscendi delle colline di Monteciapellano, sarà l’occasione per conoscere piante e animali che si possono incontrare e soprattutto, per godere dei suggestivi panorami tra mare, campagne e montagne dell’Appennino. Il percorso sarà di 7 km con alcune soste. Il ritrovo è alle ore 17 in Piazza del Comune.

Si prosegue poi domenica 26 luglio “Coi piedi nel fiume Cesano”: un modo per risalirlo camminando direttamente nel letto del fiume. Un’escursione affascinante a strettissimo contatto con la natura per approfondire piante come i salici, i pioppi ed anche conoscere il “Corriere piccolo”: si tratta di un uccellino che nidifica proprio sulle rive ghiaiose. Per chi lo desidera sarà poi possibile un pranzo libero in trattoria. Il ritrovo è al Parcheggio di Piazzale Borroni alle ore 8.30 con ritorno previsto per le ore 12.

Il terzo appuntamento è previsto per lunedì 3 agosto con “La Valle dei Tufi”: escursione ad anello con sosta per conoscere le bellezze paesaggistiche di Mondolfo e della Stacciola tra siti storici, rurali e naturalistici di grande pregio. Sarà una piacevole passeggiata verso le ore fresche del tramonto. Ritrovo alla Madonna delle Grotte alle ore 17, mentre il ritorno è fissato per le ore 20.

“Tufi, Stelle e Costellazioni” è il titolo del quarto appuntamento messi in calendario per mercoledì 19 agosto. Si tratta di una camminata coi rossi colori del crepuscolo che tingono il centro storico e la Fonte Grande per poi ascoltare i canti dell’Allocco e della Civetta. Un astrofilo, inoltre, racconterà storie e miti tra scienza e leggenda delle costellazioni. Il ritrovo è alle ore 18.30 alla Madonna delle Grotte con ritorno stimato intorno alle ore 22.30.

Sabato 5 settembre ultima tappa con “Arrivederci Gruccioni”: si tratta di una bellissima escursione lungo la valle dei Tufi per osservare il Gruccione, un magnifico uccello coloratissimo che dall’Africa arriva nelle nostre zone per nidificare. Splendidi animali che giunti ormai al termine della stazione di riproduzione, stanno per intraprendere il oloro viaggio di ritorno verso su. Ritrovo Madonna delle Grotte alle ore 16 e ritorno previsto per le ore 18.

”Nonostante le restrizioni post Covid-19, abbiamo deciso di organizzare anche per il 2020 gli itinerari Ecoturistici visto il successo delle passate edizioni ed anche perché si tratta di eventi che si svolgono praticamente all’aperto. – ha detto Lucia Cattalani, Assessore all’Ambiente – Un momento di relax tra le bellezze dei nostri paesaggi, tra le colorate campagne alla scoperta delle biodiversità. Ovviamente per partecipare sarà necessario avere mascherina e gel igienizzante, così come la guida ad ogni partenza darà le informazioni che consentiranno a tutti i presenti di svolgere le escursioni in sicurezza”.

L’assessorato all’Ambiente ricorda inoltre che è consigliato un abbigliamento sportivo con scarpe da ginnastica, cappello, acqua e kway. Si consigliano inoltre binocolo e macchina fotografica. (Per prenotazioni 328.6762576 – email niki@passamontagna.org).

