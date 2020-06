Tre feriti nella notte in un nuovo incidente alla periferia di Senigallia

SENIGALLIA – Un nuovo incidente si è verificato, nella tarda serata di ieri, lungo le strade senigalliesi. Dopo il tragico schianto avvenuto domenica, lungo la strada provinciale 2, tra le frazioni di Castellaro e San Silvestro, nella tarda serata di ieri – alle ore 23 – un’auto, con a bordo tre persone, si è ribaltata lungo la strada provinciale Corinaldese, alla periferia della città

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco. Per cause in fase di accertamento l’auto si è ribaltata sulla carreggiata.

I tre occupanti, dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati all’Ospedale con le ambulanze del servizio sanitario regionale.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta dal distaccamento di Senigallia, presente con un’autobotte ed un mezzo 4×4, dopo aver collaborato con il personale sanitario nell’assistenza ai tre feriti, ha provveduto a mettere in sicurezza sia l’auto, sia l’area interessata dall’incidente.

