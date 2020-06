Si accende l’estate di Senigallia: al via da giovedì il cartellone degli eventi

SENIGALLIA – Al via il cartellone di eventi dell’estate senigalliese che accompagnerà cittadini, turisti e visitatori fino a settembre. Il programma completo è già consultabile sul sito www.feelsenigallia.it ed è reperibile nei locali commerciali della città.

Giovedì 2 luglio, a inaugurare la stagione estiva sarà il concerto “4 X 70” organizzato dall’associazione Musikèdivertimento, che si terrà ai Giardini della Scuola Pascoli alle ore 21,30 con Mauro Mancini (batteria), Andrea Conti (chitarra elettrica), Andrea Celidoni (basso e voce) e Gabriele Carbonari (voce solista e chitarra).

Sempre alle ore 21,30, ma alla Rotonda a mare, si terrà la prima di una serie di presentazioni di libri raccolte sotto il titolo “Le Marche tra le righe”. Protagonista della serata sarà lo scrittore Angelo Ferracuti con il suo libro “La metà del cielo”. L’incontro è promosso dalla libreria IoBook.

Venerdì 3 luglio sarà la volta del primo dei due spettacoli teatrali in programma nel fine settimana. Ai Giardini della Scuola Pascoli, il Centro Teatrale Senigalliese metterà in scena “Il terzo incomodo (Dante, Petrarca e… Boccaccio!) con Francesca Berardi e Filippo Mantoni, per la regia di Luigi Moretti. Lo spettacolo prevede un biglietto di ingresso di 7 euro.

Sabato 4 luglio si entra nel vivo del fine settimana con il ritorno del Premio “Città di Senigallia – Spiaggia di Velluto” che vedrà protagonisti Riccardo Foresi con la That’s Amore Swing Orchestra e gli Operapop con Michele Pecora. La serata, che si svolgerà a piazza Garibaldi a partire dalle ore 21,30, sarà presentata da Attilio Romita.

Domenica 5 luglio la giornata inizierà alle ore 9 con la Mostra scambio di materiale fotografico e cinefotografico ai Portici Ercolani a cura della Pro Loco Senigallia. In serata il secondo appuntamento teatrale con “Iliade da Omero”, a cura di Beatrice Gregorini, che sarà messo in scena alle ore 21,30 in piazza Garibaldi. Lo spettacolo, a cura del Laboratorio Centro Voce, vedrà sul palco Beatrice Gregorini, Stefano De Bernardin e Fausto Caroli con le musiche originali dal vivo di Roberto Mazzoni. Anche in questo caso è previsto un biglietto di ingresso di 7 euro.

Alle ore 21,30, infine, nell’ambito della rassegna “Come eravamo. Scritti su Covid e Quarantena”, alla Rotonda a mare sarà presentato il libro “Rantologia, racconti dalla terra dei tubi” di Michele Gianni, a cura di Ventura Edizioni.

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al teatro La Fenice o all’auditorium della Chiesa dei Cancelli.

Si ricorda che per assistere agli spettacoli ai Giardini della Scuola Pascoli, in piazza Garibaldi, alla Rotonda a mare e alla Chiesa dei Cancelli, anche quelli gratuiti, è necessaria la prenotazione da effettuare attraverso una delle seguenti modalità: prenotazioni e biglietti www.vivaticket.it dal 1° luglio oppure presso il Teatro La Fenice, il venerdì e sabato, dalle ore 17 alle ore 20. Sarà inoltre possibile prenotare e acquistare i biglietti eventualmente rimasti disponibili anche direttamente sul luogo dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio della manifestazione.

I biglietti per assistere allo spettacolo di Neri Marcorè, programmato per i giorni 25 e 26 luglio, si potranno acquistare a partire dall’8 luglio, limitatamente ai posti che rimarranno disponibili dopo l’esercizio del diritto di prelazione da parte dei possessori di voucher della stagione concertistica 2019-2020.

Info: 335 1776042

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30

info@fenicesenigallia.it

QUI SOTTO il programma:

O_eventi senigallia_2020_STAMPA

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it