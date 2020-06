“Sei storie in comune”: sei sindaci del Senigalliese si raccontano in un libro

SENIGALLIA – In un libro, “Sei storie in comune”, sei sindaci (Andrea Bomprezzi, Raniero Serrani, Mirco Brega, Andrea Storoni, Luca Memè, Arduino Tassi) narrano e si narrano tessendo con le parole e con il pensiero – tra loro e i loro mondi.

Dai racconti affiora una carrellata articolata e autentica di fatti accaduti e situazioni vissute. Incontri inaspettati, personaggi inconsueti, eventi inattesi da fronteggiare. Situazioni individuali e familiari problematiche, episodi di tensione sociale. Obiettivi mancati, errori di valutazione e situazioni di imbarazzo. Qualche momento esaltante e qualche altro di amarezza.

La formula scelta del “racconto breve” restituisce uno spaccato del territorio, vero e vitale, e ci racconta con passione che la “vita” dei piccoli comuni non è quella narrata né “il mondo dei vinti”, ma è, al contrario, “vita” di resilienza di nuove pratiche che hanno la reciprocità come modalità di scambio e la comunità come luogo di azione.

Il libro sarà presentato, venerdì mattina, alla Rocca roveresca di Senigallia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it